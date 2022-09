China tem estado simulando ataques a navios de guerra da Marinha dos EUA, segundo Taiwan

A China está tomando medidas para dominar as águas ao redor de Taiwan, realizando exercícios com ataques simulados a navios dos EUA que entram na primeira cadeia de ilhas, assinala um relatório da entidade da Defesa da ilha autogovernada, ao qual a Reuters teve acesso.

De acordo com o jornal, a China está tomando medidas para impedir que outros países venham em auxílio de Taiwan no caso de um ataque.

Neste ano, os militares da China aumentaram as operações de intimidação para minar o moral de Taipé e forçar as negociações de reunificação, disse o ministério taiwanês.

O relatório foi apresentado aos legisladores um dia depois que as autoridades militares taiwanesas prometeram lançar um “contra-ataque” e “destruir as forças inimigas” se o Exército de Libertação Popular da China violar as águas ou o espaço aéreo de Taipé dentro de 12 milhas náuticas (22,2 km) da ilha.

No mês passado, Pequim cortou laços na área militar e das alterações climáticas com os EUA e realizou exercícios militares no estreito de Taiwan, depois que a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi ignorou as advertências de Pequim em relação a visitar Taiwan.