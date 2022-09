Exército dos EUA revela por que aterrissou helicópteros — CMIO

Os militares fecharam toda a sua frota de helicópteros de carga Chinook depois que vazamentos de combustível causaram incêndios

O Exército dos EUA colocou no solo o cavalo de batalha de suas frotas de helicópteros, o Boeing CH-47 Chinook, depois de descobrir que uma peça defeituosa aparentemente causou vazamentos de combustível que levaram a incêndios no motor.

Todos os cerca de 400 helicópteros de carga pesada Chinook no inventário global do Exército serão aterrados até que o problema do vazamento de combustível seja resolvido, disse uma porta-voz do Exército em comunicado. “Embora não tenham ocorrido mortes ou feridos, o exército suspendeu temporariamente a frota de H-47 com muita cautela, até que essas ações corretivas sejam concluídas”, disse. disse a porta-voz Cynthia Smith. “A segurança de nossos soldados é a principal prioridade do exército e garantiremos que nossas aeronaves permaneçam seguras e aeronavegáveis”.

A peça defeituosa foi instalada em mais de 70 Chinooks durante o trabalho de manutenção de rotina, informou o Wall Street Journal na terça-feira, citando autoridades americanas não identificadas. O defeito causou “número pequeno” de incêndios no motor em um “número isolado” dos helicópteros, o jornal citou um oficial do exército como tendo dito.













Os helicópteros em questão são movidos por motores T55, fabricados pela Honeywell International. O empreiteiro de defesa disse que ajudou a investigar os incêndios no motor e descobriu que juntas de O-ring de baixa qualidade foram instaladas durante o trabalho de manutenção em um depósito do exército. A empresa acrescentou que está trabalhando com o exército para fornecer juntas de reposição nos Chinooks afetados.

Como observou o Wall Street Journal, dependendo da duração da paralisação, a ausência de Chinooks pode representar “desafios logísticos” para soldados americanos. O Chinook é o único helicóptero de carga pesada usado pelo exército. O T55 também alimenta a variante MH-47 do Chinook, usado por forças especiais.

O icônico Chinook está em serviço há mais de seis décadas, transportando cargas e tropas sobre campos de batalha que vão do Vietnã ao Afeganistão. De fato, algumas das imagens mais humilhantes da história militar dos EUA envolvem o CH-47, incluindo seu uso para evacuações de embaixadas durante a queda de Saigon para as forças comunistas em 1975 e a queda de Cabul para o Talibã no ano passado.