Alemanha caça ‘espiões russos’ no governo – Zeit — CMIO

Nem o BfV nem o Zeit nomearam os funcionários, atentos ao “pesadelo” sofrido pelo diplomata Gerhard Sabathil em 2020. Acusado de espionagem da China, ele nunca conseguiu recuperar sua reputação, embora as acusações tenham sido retiradas.

A Alemanha há muito depende das importações de energia barata da Rússia para alimentar sua indústria. Em um discurso anunciando um imposto especial sobre o gás em 15 de agosto, Habeck declarou que esse modelo havia “falhou e não vai voltar.”

Com altos funcionários do ministério sendo funcionários públicos estabelecidos em seus caminhos, e muitos daqueles que lidam com energia descritos como “inclinado para leste”, é possível que um ou dois deles ainda não tenham “completou a virada mental”, Zeit especulou.

A investigação aparentemente ainda está em andamento, mas ambos os resultados potenciais significam problemas para o governo do chanceler Olaf Scholz. Se Habeck estava certo e os dois homens estão “Toupeiras do Kremlin”, então a Rússia terá conseguido se infiltrar em um dos ministérios mais importantes de Berlim. Se ele estava errado, o influente político do Partido Verde terá que explicar como foi enganado ao lançar uma caça às bruxas contra os funcionários públicos. De qualquer forma, observou Zeit, a investigação é “provável de alienar” a burocracia.