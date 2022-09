Ministro alemão promete apoiar a Ucrânia ‘não importa o que os eleitores pensem’ – CMIO

Mesmo que os alemães saiam às ruas por causa dos preços da energia, Berlim deve apoiar a Ucrânia mantendo as sanções à Rússia, disse a ministra das Relações Exteriores Annalena Baerbock em uma conferência em Praga na quarta-feira.

Enquanto grande parte do gabinete alemão estava em um retiro de trabalho no Castelo Meseberg, nos arredores de Berlim, Baerbock estava em Praga para uma conferência chamada ‘O perigo claro e presente da democracia: como respondemos?’ organizado pelo NGO Forum 2000.

“Se eu fizer a promessa às pessoas na Ucrânia – ‘Nós estamos com você, enquanto você precisar de nós’ – então eu quero cumprir. Não importa o que meus eleitores alemães pensem, mas eu quero entregar ao povo da Ucrânia”, disse. Baerbock disse a certa altura.

“Tenho que deixar claro que isso dura enquanto a Ucrânia precisar de mim”, disse. ela disse, referindo-se ao embargo da UE contra a Rússia.

“Estamos enfrentando agora o inverno, quando seremos desafiados como políticos democráticos. As pessoas vão às ruas e dizem: ‘Não podemos pagar nossos preços de energia’. E eu vou dizer ‘Sim, eu sei, então nós ajudamos você com medidas sociais’. Mas não quero dizer ‘Ok, então paramos com as sanções contra a Rússia’. Ficaremos com a Ucrânia, e isso significa que as sanções permanecerão também no inverno, mesmo que fique muito difícil para os políticos”.

German FM: Eu colocarei a Ucrânia em primeiro lugar “não importa o que meus eleitores alemães pensem” ou quão difícil seja sua vida. pic.twitter.com/GwAqIZ2jL7 — Ignorância, a raiz e o caule de todo mal (@ivan_8848) 31 de agosto de 2022

O colega do Partido Verde de Baerbock, Robert Habeck, ministro da Economia e Mudanças Climáticas, disse a repórteres na quarta-feira que esses “medidas sociais” pode incluir subsídios, um “estrutura de mercado alterada” para a energia, e um orçamento que transferiria dos cidadãos o ônus dos preços da eletricidade, bem como os preços máximos.













A alta dos preços da energia – causada em parte pela recusa de Habeck das importações de energia da Rússia por causa do conflito na Ucrânia – impulsionou a inflação recorde na UE, e na Alemanha em particular. Os preços do gás natural no mercado spot dispararam quando o gasoduto Nord Stream 1 foi fechado para manutenção de três dias na quarta-feira.

Em um artigo de opinião publicado na quarta-feira no Zeit Online, Baerbock argumentou que havia “não volte atrás” para o mundo antes de 24 de fevereiro, e que a Alemanha e a UE terão que travar uma longa luta econômica, sanções e propaganda contra a Rússia.

“Temos que enfrentar a realidade: esta Rússia continuará sendo uma ameaça à paz e à segurança na Europa no futuro próximo”, disse. ela escreveu. Baerbock acusou Moscou de ameaçar a Europa “paz social” enviando “exércitos de trolls para minar nossas eleições” e usando “jogos de poder” com carvão, gás e petróleo, apresentando a agenda ambientalista de longa data dos Verdes como uma questão de segurança nacional.