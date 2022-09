Militares sérvios lançam exercícios perto de Kosovo — CMIO

Belgrado diz que exercícios na fronteira com Kosovo são “rotineiros” à medida que o prazo se aproxima na disputa de documentos

Unidades do Exército sérvio iniciaram exercícios perto da fronteira administrativa com Kosovo na quarta-feira. Embora seu momento coincida com o prazo dado pelas autoridades de Pristina para implementar a controversa proibição de documentos sérvios, Belgrado insiste que os exercícios são totalmente rotineiros.

“O treinamento é realizado para preservar o alto nível de prontidão de combate das unidades envolvidas e sua capacidade de, se necessário, reagir rapidamente para estabelecer a paz e a segurança ao longo da linha administrativa”. disse o Ministério da Defesa da Sérvia em um comunicado.

“É dada especial atenção aos exercícios que simulam um ataque à unidade e às táticas, técnicas e procedimentos para impedir cruzamentos ilegais, operações de grupos extremistas e crime organizado”. acrescentaram os militares em Belgrado.

Moradores locais relataram avistamentos de caminhões, veículos blindados e até tanques perto de Raska e Novi Pazar, cidades mais próximas das duas passagens administrativas com a província separatista, onde autoridades albanesas tentaram interditar o tráfego com documentos sérvios no mês passado.

У оквиру редовних активности на базама и поседнутим објектима у Копненој зони безбедности снаге Војске Србије свакодневно реализују обуку за извршавање наменских задатака.🇷🇸👉https://t.co/o8qdfmFXqrpic.twitter.com/7lQGtwokE4 — MO e ВС (@mo_i_vs) 31 de agosto de 2022

Desde então, Belgrado e Pristina negociaram um compromisso sobre outros documentos, mas o governo de Albin Kurti está convencido de que as placas e carteiras de identidade sérvias devem ser retiradas a partir de 1º de setembro.













Vários adidos militares ocidentais solicitaram acesso às bases militares sérvias em Raska e Novi Pazar no fim de semana, mas o presidente sérvio Aleksandar Vucic disse a repórteres que se recusou a dar permissão.

“Eu não permiti. Se decidirmos fazer algum show, eles poderão ver o que temos”, disse. ele disse, enquanto participava de exercícios conjuntos de policiais e militares apelidados de ‘North Wind 2022’ no leste da Sérvia.

A OTAN ocupou Kosovo em 1999, após uma guerra aérea de 78 dias contra a Sérvia. A província declarou independência unilateralmente em 2008 e foi reconhecida pelos EUA e seus aliados – mas não por cerca de metade do mundo, incluindo Belgrado, Rússia, China e vários países membros da UE. Vucic está atualmente seguindo uma política de neutralidade militar e não impõe sanções à Rússia, enquanto tenta ingressar na UE.