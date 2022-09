Taiwan ameaça Pequim com ‘contra-ataque’ — CMIO

Oficiais militares em Taipei explicam como a ilha se defenderia de uma invasão chinesa

Taiwan prometeu lançar um forte “contra ataque” e “destruir as forças inimigas” no caso de uma incursão dos militares chineses, enquanto as tensões continuam a aumentar entre Pequim e Taipei após uma visita de alto nível de funcionários dos EUA à ilha.

Falando em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, oficiais militares de Taiwan descreveram supostos “ameaças da República Popular da China” e discutiu uma série de “exercícios de grande escala” realizado pelos militares chineses no início de agosto, após uma visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, e outras autoridades.

“Alguns dos exercícios de fogo real se sobrepuseram aos mares territoriais do nosso país… e colocaram em perigo as vias navegáveis ​​internacionais”, O porta-voz do Ministério da Defesa, major-general Sun Li-fang, disse, alegando que os exercícios ameaçavam o “ordem internacional”.

O chefe de operações e planejamento militar de Taiwan, major-general Lin Wen-huang, continuou dizendo que a ilha se reserva o direito de responder em força se o Exército de Libertação Popular violar seu espaço aéreo ou águas.













“Para aeronaves e navios de guerra do PLA que entraram em nosso mar territorial e espaço aéreo dentro de 12 milhas náuticas, nossas forças armadas exercerão o direito de autodefesa e contra-ataque”. ele disse aos repórteres.

“Nossa postura é que quanto mais próximas as incursões estiverem de Taiwan – mais fortes serão nossas contramedidas”, disse. ele acrescentou, prometendo implantar gradualmente “forças navais e aéreas e fogo costeiro” para dissipar as forças invasoras chinesas se entrarem nas zonas de 24 e 12 milhas náuticas reivindicadas por Taiwan.

Se Pequim decidir lançar um ataque anfíbio, “Usaremos a vantagem geográfica do estreito de Taiwan e usaremos nossas forças para impedir o lançamento do inimigo, atacar o inimigo durante o trânsito, danificar o inimigo enquanto consertando e destruir o inimigo na praia.” acrescentou o oficial militar taiwanês.

Pequim, por sua vez, acusou a ilha de promover uma ameaça inexistente, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Zhao Lijian afirmando que há “não faz sentido que as autoridades de Taiwan exagerem a atmosfera tensa”.

O Ministério das Relações Exteriores da China também avaliou as relações com os EUA na quarta-feira, dizendo que cessar os contatos com autoridades de Taiwan era um “uma condição indispensável” para retomar a cooperação em várias questões.













“O lado dos EUA deve dissipar a influência negativa da fuga de Pelosi para Taiwan”. disse o ministério em um comunicado.

Taiwan tem alertado repetidamente sobre um possível ataque chinês ao longo dos anos, já que Pequim considera a ilha parte de seu próprio território e insiste que países estrangeiros não devem manter laços bilaterais com Taipei sob o princípio de Uma Só China. Embora Pequim tenha realizado uma enxurrada de exercícios sem precedentes após a visita de Pelosi, anteriormente negou qualquer intenção de recuperar Taiwan pela força, insistindo que uma reunificação pacífica é “inevitável.”