Pequim rejeitou a avaliação como “desinformação e mentiras fabricadas por forças anti-China”

A agência de direitos humanos das Nações Unidas divulgou um relatório acusando a China de possível “crimes contra a humanidade” na província de Xinjiang, alegando que Pequim atacou muçulmanos uigures com prisões arbitrárias e até tortura. O governo chinês negou vocalmente as acusações, no entanto.

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) divulgou a avaliação de 48 páginas na quarta-feira, poucos minutos antes de a principal autoridade do escritório, Michelle Bachelet, encerrar seu mandato na agência. O relatório alegou que Pequim cometeu “graves violações dos direitos humanos” contra o grupo étnico uigur em Xinjiang, citando entrevistas com 26 ex-detentos em instalações ao redor da província, bem como informações coletadas por Bachelet durante uma visita de seis dias à China no início deste ano.

“A extensão da detenção arbitrária e discriminatória de membros de uigures e outros grupos predominantemente muçulmanos… pode constituir crimes internacionais, em particular crimes contra a humanidade”, concluiu o relatório, alegando também “restrições indevidas à identidade e expressão religiosa, bem como aos direitos à privacidade e ao movimento” em Xinjiang.













A China, que anteriormente rejeitou acusações como a “mentiras do século”, respondeu rapidamente ao documento da ONU, emitindo uma longa resposta refutando várias alegações feitas no relatório.

“Esta chamada ‘avaliação’ contraria o mandato do ACNUDH e ignora as conquistas de direitos humanos feitas em conjunto por pessoas de todos os grupos étnicos em Xinjiang e os danos devastadores causados ​​pelo terrorismo e extremismo”, A missão da ONU da China disse, acrescentando que o relatório “distorce as leis e políticas da China, difama e calunia a China e interfere nos assuntos internos da China”.

O governo passou a rejeitar as alegações da ONU como “desinformação e mentiras fabricadas por forças anti-China”, salientando que tem “tomada de ações para combater o terrorismo e o extremismo de acordo com a lei” em Xinjiang. Embora dissesse que o terrorismo já foi “desenfreado” na região, os cidadãos estão agora “Viver uma vida feliz em paz e contentamento” graças às iniciativas anti-extremismo.

Antes da última avaliação do ACNUDH, os EUA acusaram a China de graves abusos contra minorias muçulmanas no ano passado, com o Departamento de Estado chegando a afirmar que Pequim havia cometido “genocídio” em Xinjiang. A China também rejeitou essa acusação na época, dizendo que era “simplesmente mentira” enquanto argumentava suas políticas na região tinha sido bem sucedida em parar “terrorismo e extremismo”.