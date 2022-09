Militares do Japão fazem o maior pedido de orçamento de todos os tempos – CMIO

De acordo com o Japan Times, o orçamento pode aumentar ainda mais, já que o financiamento para até 100 projetos diferentes não foi especificado pelos militares.













Em seu pedido, o Ministério da Defesa soou alarmes sobre supostas ameaças da China e da Coreia do Norte, alegando que Pequim “continua a ameaçar usar a força para mudar unilateralmente o status quo e está aprofundando sua aliança com a Rússia”.

O aumento do orçamento seria destinado à produção em massa de mísseis de cruzeiro lançados do solo, além de melhorar o alcance de seu míssil Tipo 12, disse o ministério, acrescentando que também buscaria desenvolver um projétil hipersônico. Embora as autoridades não tenham oferecido nenhuma especificação planejada para a nova arma, eles disseram que provavelmente seria capaz de chegar à China continental se estivesse estacionada na cadeia de ilhas japonesas de Okinawa.

No início deste ano, o primeiro-ministro Kishida prometeu um grande aumento nos gastos militares a fim de preparar o Japão para um possível conflito, tendo alertado que a situação de segurança no leste da Ásia é “frágil,” citando ações da China e da Rússia.