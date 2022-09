O comentário do FM russo veio depois que seu colega alemão disse que Berlim apoiaria Kiev, não importa o que seu próprio povo pense.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, descreveu como “fantástico” um comentário recente de sua contraparte alemã, Annalena Baerbock, sobre o compromisso de Berlim em apoiar Kiev. A autoridade alemã disse na quarta-feira que o governo de seu país apoiará a Ucrânia, independentemente do que os eleitores alemães pensem sobre isso.

Na quinta-feira, Lavrov fez um discurso no Instituto Estadual de Relações Internacionais de Moscou marcando o início do ano acadêmico. Nele, ele disse que muitos políticos ocidentais estão nas garras de um “Obsessão russofóbica.”

Como exemplo, a ministra citou a observação de Baerbock, que ela fez em Praga na quarta-feira.

De acordo com Lavrov, o que o oficial alemão disse efetivamente se resumia ao seguinte: “Sim, os nossos cidadãos estão a sofrer, mas terão de sofrer mais porque estaremos a apoiar a Ucrânia, aconteça o que acontecer.”

O ministro das Relações Exteriores russo descreveu a declaração de Baerbock como um “admissão fantástica.”













Falando em uma conferência chamada ‘O perigo claro e presente da democracia: como respondemos?’ organizado pelo NGO Forum 2000, o principal diplomata alemão disse: “Se eu fizer a promessa às pessoas na Ucrânia – ‘Nós estamos com você, enquanto você precisar de nós’ – então eu quero cumprir. Não importa o que meus eleitores alemães pensam, mas eu quero entregar ao povo da Ucrânia.”

Baerbock reconheceu que a insatisfação com o governo alemão entre a população do país provavelmente aumentaria no inverno.

Ela continuou explicando que Berlim não permaneceria completamente surda para seus cidadãos, prometendo “medidas sociais” para aqueles que “não pode pagar [the] preços da energia.”

No entanto, o funcionário deixou claro que o “sanções [against Russia] vai ficar também no inverno, mesmo que seja muito difícil para os políticos.”

Desde o início da ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia no final de fevereiro, e à luz das sanções ocidentais contra Moscou que se seguiram, os preços da energia na Europa subiram para níveis históricos. Isso elevou a inflação significativamente em toda a UE, e na Alemanha em particular. Na quarta-feira, os preços do gás subiram novamente no mercado spot depois que a operadora do gasoduto Nord Stream 1 anunciou o início de uma paralisação de três dias para manutenção.