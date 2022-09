Ativistas veganos ameaçam fornecimento de laticínios do Reino Unido – CMIO

Eco-guerreiros da Animal Rebellion planejam bloquear depósitos de laticínios britânicos por duas semanas

O Reino Unido pode enfrentar escassez de leite e aumentos de preços, já que ativistas veganos planejam interromper as linhas de fornecimento bloqueando depósitos de laticínios por duas semanas, alertou o principal fornecedor de leite fresco do Reino Unido na terça-feira.

Animal Rebellion, uma ramificação do notório grupo ecoativista Extinction Rebellion, afirmou que é “preparado para fazer o que for necessário de forma não violenta – e isso inclui a prisão” para forçar os fabricantes de leite britânicos a se tornarem vegetais até 2025.

“Em setembro, interromperemos o fornecimento de laticínios em todo o Reino Unido com 500 pessoas dia após dia, cortando o fornecimento de leite aos supermercados e causando uma perturbação inegável de alto nível que será sentida por dezenas de milhões de pessoas em todo o Reino Unido”. lê uma declaração no site da Animal Rebellion.

Na quarta-feira, um grupo de cerca de 50 ativistas já bloqueou a fábrica de Arla Aylesbury, a maior fábrica de laticínios do Reino Unido, que produz 1,1 bilhão de litros de leite por ano, fornecendo cerca de 10% do suprimento de leite do país.

O diretor administrativo da Arla Foods UK, Ash Amirahmadi, alertou que “Qualquer coisa que aumente o custo dos negócios acabará aumentando os custos para os consumidores”, já que o preço médio do leite já subiu cerca de 43% no ano passado em meio à crise do custo de vida.













Ele acrescentou que a Arla Foods está trabalhando com a polícia e o governo para garantir que suas cadeias de suprimentos permaneçam ininterruptas, enquanto a deputada conservadora Alicia Kearns insistiu que o “A milícia vegana deve enfrentar toda a força da lei.”

Em julho, um grupo de ativistas da Animal Rebellion organizou um protesto anti-laticínios na loja de departamentos Harrods, em Londres, tirando leite das prateleiras e derramando-o no chão. O grupo acabou sendo removido à força da loja.

Imagens de vídeo do protesto foram compartilhadas pelo grupo nas redes sociais e rapidamente chamaram a atenção e a indignação de outros veganos, que chamaram o ato de “embaraço” e prejudicial à causa vegana.