Nações da UE discutirão redução do turismo russo – Bloomberg – CMIO

Autoridades da Polônia, Finlândia e dos três estados bálticos podem se reunir na próxima semana

Os estados bálticos realizarão consultas com a Polônia e a Finlândia sobre como podem juntos reduzir o fluxo de turistas russos em suas nações, informou a Bloomberg na quinta-feira. Reunião sobre o assunto pode ocorrer já na próxima semana

A reunião planejada foi confirmada por duas fontes diplomáticas da UE, que falaram sob condição de anonimato, disse a agência de notícias de negócios.

As negociações se seguiriam ao fracasso da UE em concordar com uma proibição em todo o bloco de emitir vistos não essenciais para cidadãos russos. Durante uma reunião informal de ministros das Relações Exteriores na República Tcheca nesta semana, os estados membros optaram pela opção menos punitiva de cancelar um acordo de 2006 com a Rússia que oferecia um procedimento simplificado para obtenção de vistos.

Os três estados bálticos, Polônia e Finlândia estavam entre os defensores da restrição mais dura. Todos os cinco países da UE compartilham uma fronteira terrestre com a Rússia e expressaram preocupações de que os cidadãos russos possam representar uma ameaça à segurança.

Com os voos diretos entre os estados da UE e a Rússia suspensos em meio ao conflito na Ucrânia, os países vizinhos registraram um alto número de travessias terrestres da Rússia. Sem uma proibição total, eles estão considerando outras opções para reduzir o número de visitantes russos.













“Até chegarmos a um acordo sobre como restringir a entrada de cidadãos russos na União Europeia, a Estônia e outros países que fazem fronteira com a Rússia e a Bielorrússia considerarão a proibição de visto nacional ou a restrição de passagens de fronteira para cidadãos russos com vistos da UE, ” O ministro das Relações Exteriores da Estônia, Urmas Reinsalu, disse em um comunicado após a reunião em Praga.

Membros individuais podem impor suas próprias restrições contra os russos, o que alguns fizeram antes mesmo da reunião da UE. A Finlândia anunciou uma repressão aos visitantes de seu vizinho em meados de agosto, dizendo que aceitaria apenas 100 pedidos de visto por dia, abaixo dos cerca de 1.000. O limite deve ser aplicado a partir desta quinta-feira.

Os estados bálticos pararam totalmente de emitir vistos para cidadãos russos, com exceções feitas apenas para aqueles que viajam por motivos humanitários e em capacidade diplomática oficial.