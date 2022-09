Donos da Tesla fazem greve de fome por Musk — CMIO

“Esperamos que ele entre em contato conosco de uma forma ou de outra e talvez resolva nossos problemas, porque achamos que ele é o único que pode fazer isso”. acrescentou Morch. “Elon Musk, por favor, nos ajude.”

Morch, 27, falou para um grupo de proprietários de Tesla que participaram de uma greve de fome no sábado e no domingo. De acordo com seu site, a Noruega tem o maior número de Teslas per capita do mundo, mas o atendimento ao cliente da empresa não consegue acompanhar os problemas.

Um dos proprietários experimentou o alarme de seu carro disparando “continuamente, por dias”, disse Morch, eventualmente tendo que desativá-lo completamente. Outro teve que dirigir de Berlim a Oslo com as janelas abertas, no inverno, e teve pneumonia como resultado.













As quatro principais reclamações listadas no site incluem os carros que se recusam a dar partida em clima frio – ou quente, maçanetas das portas que não funcionam no clima frio e um “ruído de chiado intenso” enquanto dirigir.

Luzes, portas, condicionadores de ar e os computadores de bordo também não funcionam corretamente às vezes, os carros têm problemas de carregamento e os modelos mais novos têm problemas com ferrugem e má qualidade da pintura.

Por tudo isso, os proprietários noruegueses da Tesla estão comprometidos com seus carros – e com Musk, a quem parecem considerar mais do que apenas um CEO. Antes de iniciar a greve de fome, eles organizaram seus carros para soletrar “AJUDA” em um estacionamento de Oslo. Ao anunciar o início da greve, Morch disse que os proprietários “Estenda nossas mãos aos céus e espere que aquele que olha para nós – com seus satélites – ouça nossas orações”.

“Ainda quero que a Tesla seja a número um, só quero que a Tesla ouça seus clientes quando eles reclamarem e ouça nosso pedido de ajuda.” Morch disse à RT.

Ainda não está claro se Musk, que deveria estar em Oslo para uma conferência sobre energia na segunda-feira, tomou conhecimento da ação. Na quarta-feira, ele tuitou cerca de “jejuar periodicamente” e sentindo-se mais saudável como resultado.