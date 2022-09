Compre uma nova chaleira para economizar energia, diz Boris Johnson aos britânicos — CMIO

A desonrada dica do líder britânico em seu discurso final confundiu e horrorizou os críticos

“Se você tem uma chaleira velha que leva séculos para ferver, pode custar £ 20 para substituí-la, mas se você comprar uma nova, economizará £ 10 por ano em sua conta de eletricidade”, declarou o primeiro-ministro britânico Boris Johnson em seu discurso final de política aos repórteres em Suffolk na quinta-feira.

Johnson explicou que a assistência financeira para famílias que enfrentam contas de energia recordes, que devem exceder £ 3.500 anualmente em média quando o preço máximo for levantado em outubro, seria determinada por seu sucessor – a secretária de Relações Exteriores Liz Truss ou o ex-chanceler Rishi Sunak. . No entanto, ele garantiu aos espectadores que seria abundante. “É claro que haverá mais dinheiro por vir, quem quer que me substitua, nos próximos meses – somas substanciais, isso é absolutamente claro,” ele disse.

O primeiro-ministro interino também prometeu £ 700 milhões para financiar uma expansão da usina nuclear Sizewell C, argumentando que, como a chaleira, era necessário pagar mais adiantado para economizar mais tarde e salvaguardar a segurança energética do Reino Unido. Seria “loucura” não para financiá-lo, disse ele, descrevendo os seis milhões de casas que poderia abastecer e dezenas de milhares de empregos que supostamente criaria.













Os críticos de Johnson criticaram tanto o financiamento do projeto nuclear quanto os comentários da chaleira como fora de alcance, caracterizando o mercado de energia nuclear como moribundo e o próprio Johnson como insensível ou sem noção.

Enquanto o chanceler Nadhim Zahawi disse “nada está fora da mesa” em relação ao governo ajudar os cidadãos com os custos de aquecimento neste inverno, Truss, o favorito para substituir Johnson na próxima semana, já descartou a via mais óbvia de financiamento, prometendo “sem novos impostos” será imposta para domar a crise energética.

Enquanto isso, o think tank Resolution Foundation publicou um relatório prevendo que o Reino Unido enfrentaria seu pior aperto nos padrões de vida em 100 anos, com um “depressão salarial sem precedentes de duas décadas” resultante da inflação maciça, deixando mais 3 milhões de britânicos na pobreza sem intervenção do governo e custando à família média £ 3.000 nos próximos dois anos.

Uma análise do FMI publicada na quinta-feira descobriu que não apenas o Reino Unido foi o mais atingido pela crise energética desencadeada pelas sanções da UE ao petróleo e gás russos, mas que o fardo recaiu desproporcionalmente sobre os pobres, que devem gastar quase três vezes mais. mais de sua renda em energia este ano do que os ricos.