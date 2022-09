Sarah Palin sofre surpresa nas eleições do Alasca — CMIO

Os republicanos culparam o novo sistema de votação por escolha ordenada do estado pela perda do ex-governador

A democrata Mary Peltola venceu as eleições para ocupar a única cadeira do Alasca na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, derrotando a ex-governadora Sarah Palin. Os republicanos argumentaram que a perda de Palin em um estado tão vermelho era atribuível a um novo tipo de sistema de votação que favorece candidatos mais moderados.

Peltola foi declarado vencedor na noite de quarta-feira pela Divisão Eleitoral do Alasca, derrotando Palin por 51% a 49%. Concorrendo contra um candidato nacionalmente conhecido como Palin em um estado que votou em Donald Trump por 10 pontos em 2020, a vitória de Peltola foi uma surpresa para alguns observadores de pesquisas.

Peltola será o primeiro democrata a ocupar a cadeira na Câmara do Alasca desde 1973, com o deputado republicano Don Young mantendo o cargo até sua morte em março. Ela também será a primeira nativa do Alasca eleita para o Congresso.

Palin dominou uma eleição primária em junho, ganhando 27% dos votos contra 10% de Peltola. No entanto, a eleição especial foi a primeira do estado a utilizar um sistema de escolha ordenada, onde os eleitores escolhem vários candidatos em ordem de preferência, com os candidatos de menor pontuação eliminados em sucessivas rodadas de apuração e seus votos sendo redistribuídos de acordo com o segundo, terceiro, e preferências mais baixas indicadas em suas cédulas de primeira escolha.













Nick Begich, um republicano moderado, também contestou a eleição e ficou em terceiro lugar. No entanto, os eleitores de Begich não deram votos de segunda preferência suficientes a Palin para impulsionar o conservador incendiário até a linha de chegada. Em outras palavras, os republicanos moderados viam um democrata como uma alternativa melhor a Palin.

“A maior lição à medida que avançamos para as eleições gerais de 2022 é que a votação por escolha mostrou que um voto em Sarah Palin é um voto em Mary Peltola”, disse. Begich disse em um comunicado. “Palin simplesmente não tem apoio suficiente dos alasquianos para ganhar uma eleição.”

No entanto, outros consideraram injusto que um democrata pudesse sair vitorioso em uma eleição que viu os três candidatos republicanos (incluindo Tara Sweeney, que obteve pouco menos de 4%) levar para casa 61% dos votos de primeira preferência. Senador do Arkansas, Tom Cotton chamado o sistema de escolha classificada “um golpe para fraudar eleições”.

“O povo do Alasca não quer que a agenda democrata destrutiva governe nossa terra e nossas vidas, mas foi isso que resultou do experimento de alguém com esse novo sistema de votação por escolha maluco, complicado e confuso”. Palin disse em um comunicado, chamando o sistema de escolha ranqueada de “erro.”

Com a eleição decidindo quem representará o Alasca pelo restante do mandato de Young, os eleitores do maior distrito congressional dos EUA por área irão às urnas novamente em novembro.