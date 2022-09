A Turquia não deve ser apenas o país falando com a Rússia – Macron – CMIO

O presidente francês Emmanuel Macron rejeitou a “moral equivocada” isso impediria Paris de manter comunicações com Moscou, em um discurso a seus diplomatas no Palácio do Eliseu na quinta-feira. Falar com a Rússia não deve ser deixado apenas para a Turquia, argumentou, enquanto reitera seu apoio à Ucrânia e diz aos franceses que se preparem para “uma longa guerra”.

“O trabalho de um diplomata é falar com todos e particularmente com as pessoas com as quais discordamos”, disse. Macron disse, durante seu discurso anual de política externa para diplomatas franceses reunidos em Paris. “Quem quer que a Turquia seja a única potência mundial que está falando com a Rússia?”

“A França continuará a conversar com a Rússia”, ele adicionou, “em coordenação com nossos aliados”.

“Não devemos ceder a nenhuma forma de moralidade equivocada que procure nos enfraquecer” disse o presidente francês, comentando as críticas de alguns setores da UE sobre seus telefonemas para Moscou.

Articulando a posição da França sobre o conflito na Ucrânia, Macron disse que a França está “não participando da guerra, não queremos”, mas também isso “não podemos deixar a Rússia vencer militarmente a guerra” ganhando território, pois isso seria “a derrota da ordem internacional e dos nossos valores”.













Em vez disso, a UE e os EUA precisam de trabalhar para “ou uma vitória para a Ucrânia ou uma paz negociada alcançada com condições aceitáveis ​​para a Ucrânia”, disse ele, antes de reconhecer que o Ocidente “deve se preparar para uma longa guerra.”

A UE não deve alinhar-se com “os tipos mais belicistas, que correriam o risco de expandir o conflito e cortar completamente as comunicações”, Macron advertiu, sem especificar a quem se referia. Tampouco deve permitir que seus membros mais orientais assumam o apoio apenas à Ucrânia, acrescentou – embora a Polônia e os países bálticos tenham sido os críticos mais veementes de sua diplomacia com o Kremlin.

“A unidade europeia é fundamental, e ouso dizer que a divisão da Europa é um dos objetivos de guerra da Rússia” ele argumentou.

Macron também instou os embaixadores a serem mais agressivos na luta contra “desinformação, fake news e propaganda” nas redes sociais e usar as ferramentas à sua disposição para “quebrar as narrativas russas, chinesas ou turcas” e dizer a verdade sobre as ações francesas quando a França está “atacado injustamente” conectados.