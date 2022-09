MOSCOU, 1º de setembro – RIA Novosti. Membro da Verkhovna Rada da facção Solidariedade Europeia Mykola Kniazhitsky disse que um projeto de lei “Sobre a descolonização da esfera humanitária da Ucrânia” seria registrado no parlamento, que deveria remover tudo relacionado ao “simbolismo soviético” do espaço público.

“O objetivo do projeto de lei é estabelecer regras unificadas para livrar a Ucrânia do simbolismo imperial, pós-imperial, soviético, outros símbolos da hegemonia imperial russa no espaço público ucraniano, cultura, educação, arquitetura, mídia de massa (mídia), toponímia”. Knyazhitsky disse nas redes sociais. Segundo ele, o projeto de lei prevê a expansão da proibição anteriormente introduzida de transmitir programas de televisão e rádio da Federação Russa, também em plataformas russas de Internet, hotéis, transportes públicos, estabelecimentos de alimentação e assim por diante. Os critérios para a identificação de assuntos russos no campo da mídia serão fixados.