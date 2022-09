Putin observou o fortalecimento da posição da língua russa no Tajiquistão

“Todas essas importantes iniciativas não teriam sido possíveis sem a atenção interessada da liderança do Tajiquistão, do presidente. Gostaria de expressar minha sincera gratidão por isso ao presidente do Tajiquistão Emomali Sharipovich Rahmon, a todos os nossos amigos e colegas tadjiques, e agradeço especialmente por sua ajuda e apoio para salvar e fortalecer a posição da língua russa no Tadjiquistão”, disse Putin na cerimônia de abertura de cinco escolas de língua russa no Tadjiquistão por videoconferência.