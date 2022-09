Vazamento de combustível de um navio afundado na costa de Gibraltar

Anteriormente, foi relatado que na segunda-feira, dois navios colidiram no Golfo de Gibraltar, um deles afundou parcialmente. O OS 35 parcialmente afundado transportava óleo pesado, diesel e óleo lubrificante.

“A Autoridade Portuária de Gibraltar confirmou um vazamento de óleo combustível pesado, uma pequena quantidade do qual ultrapassou o perímetro da barreira”, disse o site da Autoridade Portuária em comunicado. A área do derramamento de combustível não foi informada.

Conforme observado, a equipe de resgate determinou que a fonte do vazamento são duas aberturas nos tanques de combustível do navio. Todos os respiradouros foram supostamente selados anteriormente, mas os selos em dois deles se soltaram como resultado dos danos sofridos pela embarcação na colisão.

De acordo com a Autoridade Portuária, os mergulhadores que chegaram ao local conseguiram restaurar as focas, e estão em andamento esforços para impedir a liberação de óleo dos respiradouros.

No entanto, como o ministro-chefe de Gibraltar, Fabian Picardo, disse ao canal de televisão espanhol TVE, o ângulo do navio dificulta a extração de óleo combustível. Ele também afirmou que levaria cerca de 50 horas para bombear o combustível dos vários tanques do navio.