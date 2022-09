UE recorre à China para obter excedentes de GNL – FT — CMIO

O bloco tem procurado fontes alternativas de energia em meio à oferta cada vez menor da Rússia

Os países da UE vêm aumentando cada vez mais os armazenamentos com o excedente de gás natural liquefeito (GNL) chinês comprado no mercado à vista, informou o Financial Times na segunda-feira.

De acordo com o artigo, a China, maior compradora de GNL do mundo, vem revendendo alguns de seus volumes excedentes no mercado internacional. O superávit é atribuível à fraca demanda doméstica, à medida que as restrições do Covid-19 persistem.

Enquanto a UE luta para garantir o fornecimento de energia antes da temporada de aquecimento e em meio à queda nas entregas de gás da Rússia, ela está comprando GNL chinês no mercado spot, apesar de ser mais caro.

Por exemplo, o comerciante de GNL chinês JOVO Group divulgou recentemente ter revendido uma carga de GNL para um comprador europeu. A maior refinaria de petróleo da China, Sinopec Group, também informou em uma teleconferência de resultados no início deste ano que está vendendo seu excesso de GNL no mercado internacional. Os relatórios dizem que a empresa vendeu 45 cargas de GNL até agora este ano, ou cerca de 3,15 milhões de toneladas. O FT estima que a quantidade total de GNL chinês revendido no primeiro semestre de 2022 poderá ultrapassar os 4 milhões de toneladas, o que equivale a cerca de 7% do total das importações de gás da Europa durante este período.

No geral, de acordo com a empresa de pesquisa Kpler, as importações de GNL da UE aumentaram 60% em relação ao ano anterior nos primeiros seis meses de 2022. No entanto, os analistas do FT alertam que a China pode não conseguir ajudar o bloco por muito mais tempo . Quando os bloqueios forem finalmente totalmente suspensos e a atividade econômica do país se recuperar, sua enorme demanda de energia retornará e provavelmente não haverá excedente de GNL para vender.

