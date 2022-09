Mídia: Zelensky aluga casa na Itália para casal russo enquanto faz pressão na Europa contra vistos

Segundo reportagem do jornal Il Tirreno, a residência do presidente ucraniano localizada em Forte dei Marmi, na Toscana, foi alugada por 50 mil euros (R$ 261 mil) neste mês por um casal de russos . O imóvel é avaliado em 4 milhões de euros (R$ 20,88 milhões).

Segundo o jornal, o casal mora em Londres, no Reino Unido. A imobiliária responsável pelo contrato disse que não pode revelar a nacionalidade dos dois , mas negou que eles sejam russos ou ucranianos.

A imprensa italiana se alvoroçou com a notícia em razão da hipocrisia do mandatário ucraniano, que pressiona a Europa pelo bloqueio da concessão de vistos do Espaço Schengen a cidadãos russos.