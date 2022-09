Rússia interrompe entregas de gás via Nord Stream — CMIO

O fluxo de gás para a Europa através do gasoduto Nord Stream 1 do Mar Báltico foi suspenso devido a manutenção de rotina na quarta-feira, informou a empresa russa Gazprom.

O oleoduto submarino vai de Vyborg, no oeste da Rússia, a Lubmin, no norte da Alemanha. A Gazprom disse que as entregas serão suspensas de quarta a sábado.

A interrupção nas entregas ocorre enquanto a Europa lida com a alta dos preços da energia em meio a temores de escassez de gás no continente. Alguns políticos expressaram preocupação de que Moscou possa fechar totalmente os suprimentos em resposta às amplas sanções impostas à Rússia por sua operação militar na Ucrânia.

A Gazprom desligou anteriormente o Nord Stream 1 por 10 dias em julho, também citando manutenção. A empresa disse que a operação do oleoduto foi afetada pelo bloqueio de uma turbina reparada no Canadá devido a sanções.