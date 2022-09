Os preços do gás na Europa sobem à medida que a Rússia reduz a oferta — CMIO

Os preços spot europeus do gás natural subiram no início do pregão nesta quarta-feira, depois que a gigante russa de energia Gazprom interrompeu o fornecimento através do gasoduto Nord Stream 1.

De acordo com os dados da Intercontinental Exchange, o preço dos futuros de gás de outubro no hub TTF na Holanda subiu 5,5%, para € 280 (US$ 280) por megawatt-hora, ou US$ 2.906 por mil metros cúbicos, por volta das 07:00 GMT, depois de cair abaixo de US$ 2.600 no dia anterior.

Na quarta-feira, a Gazprom confirmou a interrupção temporária das entregas de gás natural para a Europa via Nord Stream 1 devido a manutenção programada. A menos que haja contratempos técnicos, o fluxo de gás será retomado no dia 3 de setembro, com volumes de fornecimento restaurados para 33 milhões de metros cúbicos por dia, ou cerca de 20% da capacidade total do gasoduto.

Após o anúncio da Gazprom em 19 de agosto sobre a suspensão temporária, os preços do gás reagiram fortemente. Na semana passada, o preço dos futuros de setembro ultrapassou US$ 3.500 por mil metros cúbicos.

No entanto, depois que o ministro da Economia alemão, Robert Habeck, anunciou que os armazenamentos subterrâneos de gás do país estavam 85% preenchidos antes do previsto, a alta do preço do gás diminuiu um pouco.

Os preços do gás reverteram seus ganhos no final do dia, sendo negociados a US$ 2.445 por mil metros cúbicos por volta das 12:50 GMT.

