Inflação na zona do euro atinge recorde – CMIO

A inflação na zona do euro atingiu um recorde de 9,1% em agosto, de acordo com dados do escritório de estatísticas da Europa, Eurostat, publicados na quarta-feira.

O indicador superou as expectativas dos analistas de uma taxa de 9%.

O crescimento dos preços foi impulsionado em grande parte por picos nos custos de energia e alimentos. A energia apresentou a maior taxa de inflação anual de 38,3%, ligeiramente abaixo dos 39,6% em julho. Alimentos, álcool e tabaco subiram 10,6% ante 9,8% em julho.

Os preços de bens industriais, como roupas, eletrodomésticos e carros, aumentaram 5% em relação ao ano anterior, enquanto o custo dos serviços aumentou 3,8% em relação ao ano passado.

Agosto é o nono mês consecutivo de aumentos recordes de preços ao consumidor na zona do euro.

Os dados mostram que a Alemanha, a maior economia da região, registrou seu maior nível de inflação em quase meio século, 8,8%. A inflação na França atingiu 6,5% em agosto, enquanto os custos na Espanha aumentaram 10,3%. A Estônia sofreu com a taxa de inflação mais alta da zona do euro, de 25,2%.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

País da UE atingido pela pior inflação desde 1970

O aumento nos preços levou muitos analistas a alertar para uma recessão iminente na zona do euro. Especialistas também dizem que o Banco Central Europeu provavelmente introduzirá outro aumento nas taxas de juros em setembro, depois de já ter aumentado as taxas pela primeira vez em 11 anos em 50 pontos base no mês passado.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT