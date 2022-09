A Rússia tem gás suficiente para pelo menos 100 anos – Gazprom – CMIO

Os vastos depósitos ao redor do norte da Península de Yamal desempenharão um papel crucial no futuro energético do país, disse a empresa

A Rússia tem enormes reservas de gás natural que podem durar mais de um século, disse o chefe da estatal Gazprom, Alexey Miller, na quarta-feira no Congresso Internacional de Negócios. “Nossos consumidores, cidadãos russos, terão acesso a [this] fonte de energia barata e confiável. É especialmente importante notar que eles podem estar otimistas sobre o futuro do gás do país. Por quê? Porque temos reservas para 100 anos à frente”, Miller disse, observando que alguns dos campos da Gazprom ainda fornecerão gás mesmo em 2120. O executivo-chefe da gigante de energia atribuiu uma previsão tão otimista ao desenvolvimento dos vastos recursos no norte da Península de Yamal, na Rússia, acrescentando que a Gazprom está atualmente se preparando para lançar o campo de gás Kharasavey e também começou a desenvolver os depósitos profundos do campo Bovanenkovo. A Rússia detém as maiores reservas de gás natural do mundo, estimadas em 48 trilhões de metros cúbicos, ou cerca de um quarto do total global. Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

Você pode compartilhar esta história nas redes sociais: CMIO Business

Verificado por RJ983



Conteúdo traduzido



Ver fonte