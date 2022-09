Erdogan chamou as decisões do TEDH sobre a Turquia

Em julho, o TEDH anunciou sua decisão no âmbito do processo de infração iniciado pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa em 2 de fevereiro de 2022, no caso de Osman Kavala. O TEDH decidiu que a Turquia violou o artigo 46.º, n.º 1, da CEDH, alegando que “não cumpriu as suas obrigações em relação às decisões do TEDH”. Foi decidido pagar a Kavala custas judiciais no valor de 7.500 euros (131.589 liras). A decisão foi tomada por 16 votos a 1. O único voto contra foi do juiz turco. O Ministério dos Negócios Estrangeiros turco disse então que esta decisão punha em causa a credibilidade do sistema europeu de proteção dos direitos humanos.