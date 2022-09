Rússia e Irã integrarão sistemas de pagamento – Lavrov — CMIO

A medida está atualmente sendo discutida pelos respectivos bancos centrais dos países

O sistema de pagamento de crédito e débito doméstico da Rússia, Mir, em breve será integrado ao seu análogo iraniano Shetab para facilitar transações mútuas, disse o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, nesta quarta-feira.

“Sobre a integração e uso mútuo dos sistemas russo Mir e iraniano Shetab, conversações substantivas estão sendo realizadas em nível de bancos centrais. Eles se comunicaram em julho e concordaram em uma espécie de roteiro que nos levará a esse resultado. Estou certo de que isso acontecerá relativamente em breve”, disse Lavrov em entrevista coletiva após conversas com seu colega iraniano, Hossein Amir-Abdollahian.

Amir-Abdollahian também expressou esperança de que os últimos problemas técnicos para a integração sejam resolvidos no futuro próximo.

Mais cedo, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã para Diplomacia Econômica, Mehdi Safari, disse que a disponibilidade da infraestrutura técnica necessária permite que o Irã se conecte ao sistema Mir dentro de alguns meses. Enquanto isso, Korban Eskandari, diretor geral do Departamento de Assuntos Bancários e de Seguros do Ministério da Economia iraniano, observou que o Irã poderia usar a Mir para transações financeiras com a Rússia nos estágios iniciais da cooperação e depois expandir seu uso para acordos com outros parceiros internacionais.

No início deste mês, surgiram relatos de que a Índia também planeja começar a aceitar cartões russos Mir, enquanto, em troca, a Rússia provavelmente “limpe o caminho” para que os cartões Indian RuPay sejam aceitos no país.

