'Lei seca', bronca da mãe em rede nacional, improvisação e Chernobyl: o legado dúbio de Gorbachev

“Ele vai adiar muito uma visita a Cuba, ele não lidava bem com a maioria dos líderes do bloco oriental, enquanto fez uma amizade com Margareth Thatcher, com o Bush pai, com o próprio Ronald Reagan, com quem sempre teve uma relação boa. Ele gostava desse papel midiático, dava frequentes entrevistas, saía na rua para ser fotografado junto ao povo. Algo que funcionou por um tempo na União Soviética, mas ele acaba se dedicando mais a viajar para o Ocidente. E, conforme as reformas afetavam a vida dos cidadãos soviéticos e ficava cada vez mais difícil para ele se apresentar como uma figura carismática dentro de casa, ele, a gente pode perceber, vai contando cada vez mais com essa popularidade que ele tem fora da União Soviética, que ele tem no Ocidente. [Isso chega] a um ponto que é visto como sendo ruim dentro da União Soviética. Porque parecia que ele estava apresentando um espetáculo ali para um outro público”, conclui o historiador.