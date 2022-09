Alemanha procura 'espiões russos' no governo

A inteligência da Alemanha está investigando dois altos funcionários do Ministério da Economia porque o ministro Robert Habeck suspeitou que eles fossem espiões russos, informou o portal Zeit nesta quarta-feira (31). A publicação descreveu a revelação como “explosiva” e tendo “os ingredientes de um escândalo político”.

O jornal aponta que Habeck e seus assessores entraram em contato com as autoridades de segurança e contraespionagem citando “inconsistências em documentos internos” relacionados ao gasoduto Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2), gás natural em instalações de armazenamento, e o relatório sobre a segurança energética da Alemanha.