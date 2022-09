Reino Unido pode precisar de empréstimo do FMI, diz mídia britânica: 'Colapso econômico'

Segundo ele, as políticas energéticas míopes estão abrindo caminho para levar o Reino Unido a uma grave crise nos próximos meses.

“Estamos em risco de pobreza catastrófica, desobediência civil, um novo governo socialista no próximo ano, o colapso do Reino Unido, nacionalizações, políticas de preços e renda, impostos punitivos sobre a riqueza e, finalmente, colapso econômico e financeiro total e resgates no FMI”, escreve Heath.

O autor do artigo compara a situação atual do Reino Unido ao período da Grande Depressão do início da década de 1930.

De acordo com o colunista, a parcela dos gastos das famílias com eletricidade e combustível automotivo pode aumentar de 4,5% no início de 2021 para cerca de 13,4% em abril do próximo ano.

Ele afirma que o percentual é “muito maior do que em qualquer momento nos últimos 50 anos, incluindo a década de 1970”. Para o autor do artigo, os custos com energia no país podem, em breve, chegar a 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.

Na última sexta-feira (26), o Escritório de Mercados de Gás e Eletricidade (Ofgem, na sigla em inglês) elevou o teto de preços de energia do Reino Unido. A autoridade reguladora afirmou que o novo limite, que entra em vigor em outubro, será de £ 3.549 (cerca de R$ 21.458), enquanto o antigo era de £ 1.971 (aproximadamente R$ 11.917).

Esta não é a primeira vez que o teto de preços aumenta para os britânicos. No mês de abril, os preços também registraram um salto significativo de 54%.

O chanceler britânico, Nadhim Zahawi, afirmou que o gabinete está “trabalhando a todo vapor” para “desenvolver opções para o apoio adicional” dos consumidores.

Já o CEO da Ofgem, Jonathan Brearley, disse que resolver a crise está além do poder do regulador e sugeriu que o governo britânico precisa lidar com a disparada dos preços e da inflação.

