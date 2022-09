Ministério das Relações Exteriores da Moldávia convocou representante russo após a declaração de Lavrov sobre o PMR

CHISINAU, 1 de setembro – RIA Novosti. O ministro das Relações Exteriores e Integração Europeia, Nicu Popescu, convocou Anatoly Loshakov, encarregado de negócios da Federação Russa na Moldávia, para receber esclarecimentos sobre as declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, para a República da Moldávia Pridnestroviana, informou o ministério em comunicado.

“O Ministro dos Negócios Estrangeiros e Integração Europeia Nicu Popescu ordenou hoje a convocação do Charge d’Affaires da Federação Russa na República da Moldávia ao MFAEI para receber esclarecimentos sobre as declarações do chefe da diplomacia russa, bem como para expressar a posição de nossas autoridades”, relata o canal Telegram do ministério.