Militares do Japão fazem maior pedido de orçamento de todos os tempos ante tensões na Ásia-Pacífico

O Ministério da Defesa japonês, o maior da história do país. A medida ocorre depois que o primeiro-ministro Fumio Kishida prometeu “aumentar substancialmente” os gastos militares nos próximos cinco anos.

O ministério divulgou a proposta orçamentária na quarta-feira (31), pedindo ao governo que aprove 5,59 trilhões de ienes (aproximadamente R$ 208,1 bilhões) para o próximo ano fiscal. Se autorizado, o número superaria o orçamento militar recorde do ano passado de 5,4 trilhões de ienes (cerca de R$ 201 bilhões).

De acordo com o Japan Times, o orçamento pode aumentar ainda mais , já que o financiamento para até 100 projetos diferentes não foi especificado pelos militares.

Em seu pedido, o Ministério da Defesa soou alarmes sobre supostas ameaças representadas pela China e pela Coreia do Norte, alegando que Pequim “continua ameaçando usar a força para mudar unilateralmente o status quo e está aprofundando sua aliança com a Rússia”.

Japão coordena reestruturação de dívida externa do Sri Lanka com credores, diz ministro das Finanças

O aumento do orçamento seria destinado à produção em massa de mísseis de cruzeiro lançados do solo, além de melhorar o alcance de seu míssil Type 12, disse o ministério, acrescentando que também buscaria desenvolver um projétil hipersônico. Embora as autoridades não tenham oferecido nenhuma especificação planejada para a nova arma, elas disseram que provavelmente seria capaz de chegar à China continental se estivesse estacionada na cadeia de ilhas japonesas de Okinawa.