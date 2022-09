A Europa carente de energia está prestes a aprender o valor da amizade de Washington — CMIO

O secretário de energia dos EUA está pressionando as refinarias a parar de exportar mais combustível para aliados europeus em extrema necessidade

Está começando a parecer que é a vez da Europa aprender o que valem as promessas de Washington. (Alerta de spoiler: não muito.) Em uma carta que o conselho editorial do Wall Street Journal descreveu como “bullying”, a secretária de Energia dos EUA, Jennifer Granholm, exige que as principais empresas de refino de energia do país se abstenham de aumentar as exportações de combustível em um momento em que os aliados dos EUA em A Europa está em profunda necessidade. “Dado o nível histórico das exportações de produtos refinados dos EUA, mais uma vez peço que você se concentre no curto prazo na construção de estoques nos Estados Unidos, em vez de vender os estoques atuais e aumentar ainda mais as exportações”. Granholm escreveu, citando “Níveis historicamente baixos de estoque de gasolina e diesel em partes do país”. Em outras palavras, a América em primeiro lugar. Quem está surpreso? A Europa certamente não deveria ser – apesar do que pode ter sido levada a acreditar.













A postura de Granholm está muito distante da declaração conjunta emitida pela UE e pela Casa Branca em 27 de junho, citando a cooperação em “trabalhando juntos para encontrar maneiras de reduzir ainda mais as receitas derivadas de energia da Rússia nos próximos meses”. Os aliados ocidentais alegaram “passos importantes para reduzir a dependência da União Europeia dos combustíveis fósseis russos, diminuindo a demanda de gás natural, cooperando em tecnologias de eficiência energética e diversificando o fornecimento de energia”.

Onde está essa cooperação agora? A verdade é que os EUA simplesmente não têm infra-estrutura e capacidade para atender às enormes necessidades da Europa e enfrentam pressões ambientais internas que complicam sua construção. É o mesmo raciocínio que impediu o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau de prometer gás natural liquefeito canadense ao chanceler alemão Olaf Scholz durante sua visita a Ottawa no início deste mês.

A Casa Branca afirmou que era “parceria para diversificar o fornecimento de energia para a Europa” e essa “os Estados Unidos e outros produtores intensificaram”. Só que agora o secretário de energia dos EUA está dizendo aos fornecedores de energia dos EUA para se esconderem atrás do sofá e fingirem não estar em casa enquanto a UE corre pelo mundo batendo freneticamente nas portas.

É compreensível que o presidente dos EUA, Joe Biden, e os democratas estejam cuidando de seus próprios interesses políticos antes das eleições de novembro. Eles certamente não gostariam de correr o risco de uma escassez de combustível em casa que poderia dar uma vitória aos republicanos.

Também está longe de ser inconveniente para Washington que Bruxelas esteja lutando sem seu gás russo barato. Bem antes do conflito na Ucrânia, Washington sancionou o gasoduto Nord Stream 2 quando estava quase concluído e foi definido para transportar gás russo para a Europa via Alemanha. O argumento preocupante de Washington era que era ruim para a Europa ser tão dependente da Rússia para sua energia. Assim, sob o pretexto de proteger a Europa de si mesma, Washington fez o possível para estrangular o projeto. O resultado final, é claro, é uma Europa economicamente menos viável, para vantagem competitiva global de Washington.













O gás russo que flui através do gasoduto Nord Stream 1 é o que transformou a Alemanha no coração econômico da União Europeia – e, por extensão, permitiu que a UE competisse globalmente em pé de igualdade com Washington. Confiar nele nunca foi um problema para a UE até agora. E é apenas um problema agora porque a UE se cortou unilateralmente de seu próprio suprimento e agora está tentando girá-lo como culpa do presidente russo, Vladimir Putin. Culpar Putin e convencer os europeus de que é tudo culpa da Rússia é a única chance que as autoridades europeias têm de redirecionar a indignação pública para longe de si em meio a contas de energia recordes, escassez, apagões, racionamento, escassez de manufatura e desindustrialização. O fracasso em desarmar com sucesso essa bomba-relógio de raiva pode significar agitação civil em casa.

Não é como se os estados membros da UE não tivessem opções. A Hungria tem provado que é inteiramente possível rejeitar sanções energéticas anti-russas quando não são consideradas do melhor interesse de seu próprio povo e indústria. A Hungria não apenas garantiu novos acordos de energia com a Rússia desde o início do conflito, mas também deu sinal verde para a construção de novos reatores nucleares a serem construídos pela Rússia.

A Hungria mostrou a coragem de se salvar, enquanto o resto da UE está impondo maior controle sobre o uso de energia de seus cidadãos, ao mesmo tempo em que lhes diz para se prepararem para a austeridade. Como grande parte do mundo já aprendeu, quando a América faz promessas de um futuro melhor depois de destruir o que existia anteriormente, a Europa está prestes a ser a grande perdedora de tudo isso. Washington está sempre cuidando de seus próprios interesses, em primeiro lugar, como confirma a carta de Granholm. A UE deveria considerar fazer o mesmo antes que seja tarde demais.