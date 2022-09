Senadores dos EUA usam a morte de Gorbachev para atacar a Rússia – CMIO

Vários democratas usaram a morte do ex-líder soviético para denunciar a atual liderança em Moscou

Autoridades atuais e antigas dos EUA elogiaram o ex-presidente soviético Mikhail Gorbachev após a notícia de sua morte na terça-feira, embora alguns tenham aproveitado a ocasião para criticar o atual presidente russo Vladimir Putin e elogiar seus inimigos políticos.

Gorbachev “mudou a história mundial ao abraçar a democracia e um relacionamento construtivo com os EUA e a Europa”, Senador Bob Menendez (D-Nova Jersey) tuitouusando a conta Democratas do Comitê de Relações Exteriores do Senado. “Expresso minhas condolências à sua família e ao povo russo, que hoje sofre sob um ditador determinado a reescrever o mapa da Europa.”

“Ele foi um líder ousado que não teve medo de enfrentar a realidade e vislumbrar um caminho histórico, construtivo e humano para seu país e para o mundo”, disse. O senador Patrick Leahy (D-Vermont) disse, trazendo como ele conheceu Gorbachev pessoalmente. “Ele acreditava em uma Rússia moderna e nunca seria o criminoso de guerra que Putin é.”













Senadora Jeannie Shaheen (D-New Hampshire) chamado Gorbachev “um homem que colocou a paz e o bem-estar de seu país e povo acima das ambições pessoais”.

“Foi por causa dele que fechamos o capítulo da Guerra Fria e derrubamos a cortina de ferro, inaugurando um futuro mais livre e democrático para as antigas nações soviéticas prosperarem.” ela acrescentou, nomeando Aleksey Navalny, Vladimir Kara-Murza e outros como “Ativistas russos seguindo seus passos por um país responsável perante eles.”

O presidente Joe Biden, que se encontrou com Gorbachev em 2009 na Casa Branca, não havia divulgado uma declaração oficial até as 20h de terça-feira.

A ex-secretária de Estado dos EUA Condoleezza Rice foi uma das primeiras a reagir à notícia, twittar que ela era “triste” saber do falecimento de Gorbachev.

“Ele era um homem que tentou entregar uma vida melhor para seu povo. Sua vida teve consequências porque, sem ele e sua coragem, não teria sido possível encerrar a Guerra Fria pacificamente”. disse Rice, que foi secretário de Estado entre 2005 e 2009, e antes disso conselheiro de segurança nacional de George W. Bush.













Henry Kissinger, que ocupou os dois cargos sob Richard Nixon e Gerald Ford, disse à BBC que Gorbachev “executou ótimos serviços, mas não conseguiu implementar todas as suas visões”, acrescentando que ele “foi em parte destruído pelas ideias em desenvolvimento para as quais sua sociedade ainda não estava totalmente pronta”.

Ex-embaixador dos EUA em Moscou (2012-14) Michael McFaul tuitou várias vezes sobre Gorbachev, dizendo sempre como era difícil imaginar outra pessoa que tivesse “mudou o curso da história” de uma maneira melhor.

“Eu era um profundo admirador de Gorbachev”, McFaul disse em um tweet. “Sempre gostei de nossas conversas,” ele disse em outro.

Gorbachev, 91, morreu na terça-feira em Moscou. Foi secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética de 1985 a 1990, quando se tornou o primeiro presidente da URSS. Ele acabou sendo o último também, quando a União Soviética se separou no final de 1991.