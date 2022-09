Irã tenta ‘roubar’ drone marítimo dos EUA – CMIO

A Marinha dos EUA disse que impediu um navio iraniano de capturar um drone marítimo americano que operava no Golfo Pérsico, implantando um navio de patrulha e helicópteros de ataque para impedir a tentativa.

A 5ª Frota da Marinha emitiu um comunicado sobre o confronto na terça-feira, dizendo que um navio de apoio do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), o Shahid Baziar, foi visto rebocando um navio de superfície não tripulado US Saildrone Explorer. “na tentativa de detê-lo” em 29 de agosto. A frota compartilhou imagens de vídeo que pretendem mostrar o Baziar puxando o drone atrás dele.

Um navio de patrulha costeira dos EUA, o USS Thunderbolt, estava na área quando o navio iraniano foi visto e foi despachado “imediatamente” para responder, assim como um helicóptero MH-60S Sea Hawk, disse a Marinha. A embarcação do IRGC então desconectou sua linha de reboque do drone e deixou a área após cerca de quatro horas, encerrando o incidente.

#QUEBRA : Marinha dos EUA divulga vídeo mostrando o navio de apoio Shahid Baziar, de #Irã Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica rebocando ilegalmente um navio de superfície não tripulado Saildrone Explorer em águas internacionais do Golfo Pérsico, 30 de agosto. pic.twitter.com/5Dwe0673RE

“[The IRGC Navy’s] ações foram flagrantes, injustificadas e inconsistentes com o comportamento de uma força marítima profissional”, disse o vice-almirante Brad Cooper, que comanda a 5ª Frota. “As forças navais dos EUA permanecem vigilantes e continuarão a voar, navegar e operar em qualquer lugar que a lei internacional permita, promovendo a ordem internacional baseada em regras em toda a região.”













De acordo com o porta-voz da frota, comandante Timothy Hawkins, que foi contatado pela Associated Press, o Thunderbolt tentou falar com o navio iraniano por rádio para informar sua tripulação que o drone era americano, embora ele não tenha dito se os iranianos responderam.

Enquanto a Marinha notou o drone marítimo “não armazena informações confidenciais ou classificadas”, no entanto, disse que é propriedade do governo dos EUA, equipado com “sensores, radares e câmeras para navegação e coleta de dados”.

O governo iraniano ainda não reconheceu o incidente, que marcaria a primeira vez que Teerã tentou atingir a força-tarefa de drones da 5ª Frota, uma nova unidade lançada no ano passado durante um período de crescentes tensões com o Irã.