Biden elogia Gorbachev como líder ‘notável’ – CMIO

O presidente dos EUA elogiou o falecido líder soviético por abraçar “reformas democráticas”

O presidente dos EUA, Joe Biden, expressou suas mais profundas condolências pela morte de Mikhail Gorbachev à sua família e amigos, elogiando sua disposição de “arriscar toda a carreira” para “mundo mais seguro e maior liberdade para milhões de pessoas”.

“Quando ele chegou ao poder, a Guerra Fria já durava quase 40 anos e o comunismo ainda mais, com consequências devastadoras. Poucos oficiais soviéticos de alto nível tiveram a coragem de admitir que as coisas precisavam mudar”. Biden disse em um comunicado compartilhado pela Casa Branca na noite de terça-feira, descrevendo Mikhail Gorbachev como um “homem de visão notável”.

Gorbachev “acreditava na glasnost e na perestroika… não como meros slogans, mas como o caminho a seguir para o povo da União Soviética”, o presidente continuou, passando a reivindicar o líder soviético “abraçou as reformas democráticas” que terminou “décadas de repressão política brutal”.

Esses foram os atos de um líder raro – um com a imaginação para ver que um futuro diferente era possível e a coragem de arriscar toda a sua carreira para alcançá-lo.

Biden também lembrou a visita de Gorbachev à Casa Branca em 2009, onde eles "falou por muito tempo sobre o trabalho em andamento de nossos países para reduzir os estoques nucleares dos EUA e da Rússia".













“Enviamos nossas mais profundas condolências à sua família e amigos, e às pessoas em todos os lugares que se beneficiaram de sua crença em um mundo melhor”. acrescentou Biden.

Gorbachev, 91, morreu na terça-feira em Moscou. Ele se tornou o secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética em 1985 e, em 1990, fez história como o primeiro presidente da URSS. Ele também seria o último, já que a União Soviética se desfez no final de 1991.