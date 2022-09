Washington dobra a alegação de entrega de drone iraniano – CMIO

Segundo os EUA, Moscou recebeu dois tipos de vigilância e ataque de UAVs de Teerã

O Irã entregou dois tipos de drones de combate à Rússia este mês, disse a Casa Branca na terça-feira. Moscou já havia descartado tais relatórios.

“O que estamos avaliando é que a Rússia recebeu UAVs da série Mohajer-6 e Shahed do Irã ao longo de vários dias em agosto”. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse a repórteres a bordo do Air Force One a caminho de Wilkes-Barre, na Pensilvânia.

“Aviões russos carregaram o equipamento UAV em um aeródromo no Irã e, posteriormente, voaram do Irã para a Rússia”. acrescentou Jean-Pierre.













A declaração veio depois que o Washington Post informou, citando autoridades e inteligência dos EUA não identificadas, que o primeiro carregamento de drones do Irã para a Rússia foi realizado no início deste mês. O Kremlin insistiu que o relatório era falso.

Não foi a primeira vez que autoridades dos EUA alertaram que Moscou poderia receber UAVs de batalha de Teerã para aumentar suas forças em meio à operação militar na Ucrânia.

Em julho, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, afirmou que Washington tem evidências de que o Irã estava se preparando para entregar “várias centenas” de drones à Rússia.

No entanto, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, esclareceu no final daquele mês que as autoridades haviam “não vi nenhuma indicação” da entrega ou compra de UAVs iranianos pela Rússia.

O Ministério das Relações Exteriores do Irã acusou Sullivan de “distorcer a verdade”.

Os drones Mohajer-6 e Shahed podem ser usados ​​para vigilância e realização de ataques aéreos.