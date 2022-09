Meghan Markle compara seu casamento com a libertação de Mandela — CMIO

Os comentários da duquesa de Sussex provocaram a ira do neto do ex-presidente sul-africano

O neto de Nelson Mandela atacou Meghan Markle na terça-feira depois que ela comparou as celebrações resultantes de seu casamento real com a alegria pela libertação da icônica ativista antiapartheid da prisão.

Falando ao Daily Mail, Zwelivelile Mandela, um deputado sul-africano, disse que ficou surpreso com os comentários de Markle. Na segunda-feira, a duquesa de Sussex disse à revista The Cut que durante a estreia de ‘O Rei Leão’ em 2019, um membro sul-africano do elenco afirmou que seu casamento com o príncipe Harry fez sul-africanos “alegrar nas ruas da mesma forma que fizemos quando Mandela foi libertado da prisão.”

“A celebração de Madiba foi baseada na superação de 350 anos de colonialismo com 60 anos de um regime brutal de apartheid na África do Sul. Portanto, não pode ser equiparado ao mesmo”, disse o neto de Mandela, referindo-se ao nome do clã do ex-líder sul-africano.

Segundo Zwelivelile, quando os sul-africanos comemoraram a libertação de seu avô da prisão, onde ele passou 27 anos, e dançaram nas ruas, o júbilo foi muito mais justificado do que a alegria pelo casamento de Markle com “um príncipe branco.”

“Ainda carregamos cicatrizes do passado. Mas [Mandela’s celebrations] foram um produto da maioria do nosso povo sendo levado às ruas para exercer o direito de voto pela primeira vez”, disse ele, acrescentando que mesmo agora, “tem gente que quer ser Nelson Mandela.”

Segundo o Times, Zwelivelile aconselhou a duquesa de Sussex “arregaçar as mangas e melhorar a vida das pessoas comuns na Inglaterra e no Reino Unido.”

“Pela personalidade que ela é, ela pode fazer muito bem na comunidade global adotando as causas que Madiba defendeu.”

Meghan Markle, ex-estrela da série de TV ‘Suits’, casou-se com o príncipe Harry em 2018. O luxuoso casamento real do casal foi amplamente coberto pela mídia ocidental e assistido por muitas figuras de destaque. Uma série de controvérsias os cercaram desde então, sendo a mais notável sua decisão de se afastar como membros ‘sênior’ da Família Real, o que supostamente levou a uma grande rixa entre o casal e o Palácio de Buckingham.