Gorbachev ‘mudou minha vida’ – Merkel – CMIO

O ex-chanceler diz que o falecido líder soviético tornou possível a reunificação pacífica da Alemanha

A ex-chanceler alemã Angela Merkel disse que Mikhail Gorbachev “fundamentalmente” mudou sua vida. O último líder soviético, cujo mandato viu a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria, faleceu aos 91 anos na noite de terça-feira.

“Gorbachev escreveu a história do mundo. Ele exemplificou como um único estadista pode mudar o mundo para melhor”. Merkel disse em um comunicado na quarta-feira, acrescentando que o último líder soviético tornou possível a reunificação pacífica da Alemanha em 1990.

Durante décadas após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental, aliada dos EUA, existiu ao lado da Alemanha Oriental (RDA), aliada dos soviéticos e socialista. Merkel foi criada na RDA e passou a maior parte de sua juventude lá.

“Ainda posso sentir o medo que eu e muitas pessoas na RDA tivemos em 1989, imaginando se os tanques iriam rolar novamente, como fizeram em 1953, quando cantamos ‘Nós somos o povo’ e depois ‘Nós somos um povo’. Mas daquela vez, ao contrário de 1953, nenhum tanque rolou, nenhum tiro foi disparado.”













“Além disso, [Gorbachev] permitiu que uma Alemanha reunificada se tornasse membro da OTAN”, afirmou Merkel.

A ex-chanceler, que entrou na política logo após a reunificação, disse que tem lembranças vívidas do encontro de Gorbachev com o líder da Alemanha Ocidental Helmut Kohl em 1990. “Mikhail Gorbachev também mudou fundamentalmente minha vida. Eu nunca esquecerei,” disse Merkel.

Depois de se tornar o líder da União Soviética em 1985, Gorbachev lançou amplas reformas destinadas a liberalizar a economia e a vida pública. Ele renunciou no final de 1991 com a dissolução do país.

Foi agraciado com o Prêmio Nobel da Paz em 1990.

Merkel governou a Alemanha por 16 anos, tornando-se a segunda chanceler mais antiga do país. Ela deixou o cargo em 2021 e se aposentou da política.