Criança morta em chuva de granizo (VÍDEOS) — CMIO

Cerca de 50 pessoas ficaram feridas na Espanha por enormes pedras de granizo medindo até 10 cm de diâmetro

Uma forte chuva de granizo atingiu a região espanhola da Catalunha na noite de terça-feira, ferindo dezenas de pessoas e matando uma menina de 20 meses. A tempestade foi a mais severa em pelo menos duas décadas, disse a agência meteorológica local Meteocat.

Embora a tempestade tenha durado apenas cerca de dez minutos, foi extremamente intensa e algumas das pedras de granizo eram extraordinariamente grandes. Cerca de 50 pessoas em toda a região sofreram vários ferimentos, incluindo fraturas de ossos e contusões.

Meteocat disse que a chuva de granizo foi um “histórico” desastre para a região, a pior ocorrência desse tipo em pelo menos duas décadas. A agência publicou fotos de pedras de granizo, com a maior medindo cerca de 10 cm de diâmetro.

O maior espécime foi coletado na cidade de La Bisbal d’Emporda, onde uma menina morreu em um hospital depois de sofrer um golpe direto na cabeça de uma pedra de granizo.

“Tivemos o terrível caso da garotinha que foi atingida por uma pedra” a prefeita da cidade, Carme Vall, disse à emissora RTVE na quarta-feira. “Não havia muito que pudesse ser feito por ela e ela morreu hoje. Foi um acidente terrível.”

A tempestade também causou danos materiais, com várias pedras quebrando telhados e outras estruturas. O serviço regional de combate a incêndios da Catalunha disse que recebeu 39 ligações apenas de La Bisbal d’Emporda durante a noite, com duas ligações também provenientes da cidade vizinha de Forallac. O serviço de emergência disse que as linhas de energia foram cortadas e os telhados danificados em alguns locais.