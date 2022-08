Não carregue carros elétricos, pede o governo da Califórnia – CMIO

O conselho veio dias depois que o estado concordou em proibir a venda de carros a gasolina até 2035

A operadora da rede elétrica da Califórnia alertou os moradores do Estado do Sol que emitirá pedidos voluntários de conservação de energia nos próximos dias, pois uma onda de calor ameaça interromper o fornecimento de eletricidade.

O Operador Independente do Sistema da Califórnia (ISO), que administra a rede elétrica do estado, disse na terça-feira que emitirá uma série de ‘Alertas Flex’ durante os próximos dias, informou o Sacramento Bee. Esses alertas pedem que os moradores do estado mantenham seus termostatos acima de 25,5 graus Celsius, evitem o uso de aparelhos grandes e desliguem todas as luzes desnecessárias.

Entre uma série de dicas de economia de energia, a ISO também pede aos californianos que não carreguem veículos elétricos durante o dia.













As ondas de calor aumentam o risco de apagões, pois as famílias são forçadas a ligar seus aparelhos de ar condicionado. Esse risco é maior no início da noite, quando os painéis solares não funcionam mais, mas as casas ainda precisam de refrigeração e iluminação. Com temperaturas definidas para atingir 10-20 graus acima do normal de quarta-feira até a próxima terça-feira, o pico de demanda deve ser atingido na segunda-feira, que é o Dia do Trabalho.

O aviso da ISO veio menos de uma semana depois que o Conselho de Recursos Aéreos da Califórnia votou para aprovar um plano do governador Gavin Newsom para proibir a venda de carros movidos a gasolina na Califórnia até 2035. Enquanto Newsom reivindicado que a proibição cortaria “915 milhões de barris de petróleo em emissões” fora do ar, o San Francisco Chronicle observou que exigiria que a Califórnia expandisse a capacidade de sua rede elétrica em 30%.

Uma análise da CalMatters, uma organização de notícias sem fins lucrativos, descobriu que o plano de Newsom também poderia colocar quase 32.000 mecânicos fora do mercado.

Newsom pediu aos legisladores estaduais que doem até US$ 1,4 bilhão à empresa de energia PG&E Corp para manter a última usina nuclear remanescente da Califórnia aberta por mais dez anos para evitar as consequências de sua própria proibição.