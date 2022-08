Casos mundiais de varíola chegam a 50.000 – OMS – CMIO

Monkeypox tem sido endêmica na África, mas apareceu na Europa no início deste ano. A OMS declarou em julho uma emergência de saúde pública de interesse internacional.













O vírus semelhante à varicela causa bolhas e pústulas duradouras e dolorosas, mas geralmente não é fatal. A Espanha e o Brasil registraram as primeiras mortes relacionadas à varíola fora da África no final de julho. Uma morte possivelmente atribuída à varíola dos macacos foi registrada no Texas no domingo.

Monkeypox é transmitido principalmente através de fluidos corporais e contato pele a pele, bem como tocar roupas ou roupas de cama usadas por uma pessoa infectada. Um estudo de junho publicado no New England Journal of Medicine em junho mostrou que 95% dos casos confirmados foram transmitidos por homens que fazem sexo com homens.

Uma pesquisa entre homens gays no início deste mês pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA descobriu que cerca de metade reduziu o número de parceiros sexuais e voltou a usar aplicativos de conexão e encontros de uma noite à luz do surto.