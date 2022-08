Israel ataca aeroporto internacional de Aleppo – Mídia síria – CMIO

Mísseis também atingiram a capital, Damasco, diz agência de notícias estatal SANA, citando fontes militares

Defesas aéreas sírias interceptadas “um número” de mísseis israelenses na noite de quarta-feira, mas vários passaram e danificaram o aeroporto internacional de Aleppo, informou a agência de notícias estatal síria SANA citando fontes militares.

“Por volta das oito horas desta noite, o inimigo israelense atacou o Aeroporto Internacional de Aleppo com um ataque de míssil, que causou danos materiais”. disse a fonte militar à SANA.

Explosões também foram registradas em Damasco, com relatos de testemunhas oculares falando de danos a áreas residenciais e possíveis vítimas. Ainda não houve confirmação oficial, no entanto.

De acordo com um relatóriopelo menos três mísseis atingiram a pista do aeroporto de Aleppo, tirando-o de serviço até novo aviso.

Grande parte do tráfego aéreo da Síria foi redirecionado para Aleppo depois que um ataque semelhante em junho destruiu as pistas do Aeroporto Internacional de Damasco. Fotos de satélite israelenses mostraram danos significativos ao aeroporto. Autoridades sírias informaram à Rússia que reparar as pistas danificadas pode levar “tempo significativo”.













Israel atacou repetidamente a Síria com mísseis, geralmente disparados do espaço aéreo libanês ou das Colinas de Golã ocupadas, cauteloso com os sistemas de defesa aérea fornecidos pela Rússia a Damasco. Nas raras ocasiões em que Israel reconheceu os ataques, seu governo disse que estava exercendo autodefesa preventiva contra a presença iraniana no país vizinho.

Teerã ofereceu ajuda militar a Damasco nos últimos anos contra terroristas do Estado Islâmico (EI, antigo ISIS) e outros militantes radicais. Israel afirma que o Irã está usando voos civis para a Síria para contrabandear armas e partes de mísseis para o Hezbollah, uma milícia xiita no Líbano.

Síria, Rússia e Turquia protestaram repetidamente contra ataques israelenses e pediram a Jerusalém que pare de violar a soberania síria, aparentemente sem efeito.