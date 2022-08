China estabelece condição para retomar negociações com EUA — CMIO

Washington deve dissipar a ‘influência negativa’ de Nancy Pelosi antes de buscar cooperação, disse o Ministério das Relações Exteriores da China

Washington deve lidar com os danos que a presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi (D-Califórnia), causou com sua visita a Taiwan no início deste mês antes de esperar qualquer cooperação de Pequim em questões relacionadas ao clima, alertou o Ministério das Relações Exteriores da China.

“O lado dos EUA deve dissipar a influência negativa da fuga de Pelosi para Taiwan”. disse o ministério em um comunicado na quarta-feira. “Esta é uma condição indispensável da cooperação China-EUA sobre mudanças climáticas.”

A declaração aparentemente veio em resposta a uma entrevista na qual o enviado especial de Washington para mudanças climáticas, John Kerry, disse ao Financial Times que esperava retomar as negociações com a China antes da cúpula climática da ONU COP27 em novembro. Kerry afirmou que a China “castiga o mundo” rompendo os laços climáticos com os EUA, encerrando a cooperação entre os dois maiores emissores de gases de efeito estufa do planeta.













No entanto, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que Pequim continuará participando de fóruns internacionais sobre mudanças climáticas. A China cortou os laços climáticos e militares com os EUA depois que Pelosi desafiou suas advertências contra a visita a Taiwan. A controversa visita minou a soberania chinesa, prejudicou as relações EUA-China e encorajou os separatistas em Taipei, afirmou Pequim.

A China afirma ter soberania sobre Taiwan, uma posição que os EUA reconhecem, mas não endossam, desde a década de 1970. Como presidente da Câmara, Pelosi é a terceira pessoa do governo dos EUA. Várias delegações políticas americanas fizeram visitas a Taipei desde o final do ano passado, incluindo cinco apenas neste mês, exacerbando as tensões com a China. Na terça-feira, o governador do Arizona, Doug Ducey, tornou-se o mais recente líder dos EUA a chegar a Taiwan.

“Existe apenas uma China no mundo” O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse a repórteres na quarta-feira. “Taiwan é uma parte inalienável do território da China. A China rejeita firmemente qualquer interação oficial entre os EUA e Taiwan de qualquer forma e em qualquer nome”.

Questionado sobre um relatório sugerindo que Taipei planejava encomendar jatos da Boeing a pedido do senador norte-americano Lindsey Graham (R-Carolina do Sul), Zhao disse que os políticos dos EUA só usam visitas à ilha autônoma como uma tática de arrecadação de fundos. “As autoridades do DPP (Partido Democrático Progressista) estão desperdiçando o dinheiro suado do povo de Taiwan e foram reduzidas a um caixa eletrônico para os políticos dos EUA buscarem ganhos egoístas.”