Novos compradores e comerciantes, bem como a demanda predominante por petróleo, ajudam Moscou a se livrar das sanções

A crescente demanda por petróleo de algumas das maiores economias do mundo ajudou a Rússia a exportar quase tanto petróleo quanto antes do conflito na Ucrânia e das subsequentes sanções ocidentais, informou o Wall Street Journal nesta segunda-feira.

Além disso, o aumento dos preços globais do petróleo, que atualmente está em torno de US$ 100 o barril, fez com que as receitas do petróleo da Rússia disparassem.

“A Rússia está nadando em dinheiro” Elina Ribakova, vice-economista-chefe do Instituto de Finanças Internacionais, disse ao jornal, acrescentando que o país ganhou US$ 97 bilhões com vendas de petróleo e gás até julho deste ano, com quase US$ 74 bilhões provenientes de vendas de petróleo.

De acordo com dados da Agência Internacional de Energia, a Rússia bombeou 7,4 milhões de barris de petróleo bruto e produtos como diesel e gasolina no mercado global todos os dias apenas em julho. O número caiu apenas cerca de 600.000 barris por dia desde o início do ano.

As exportações de energia russas estão crescendo, pois o país conseguiu encontrar “novos compradores, novos meios de pagamento, novos comerciantes e novas formas de financiamento das exportações”, os meios de comunicação relatam, citando comerciantes de petróleo, ex-executivos da indústria russa e funcionários da navegação.













“Houve a percepção de que o mundo precisa de petróleo e ninguém é corajoso o suficiente para embargar 7,5 milhões de barris por dia de petróleo e derivados russos”. Sergey Vakulenko, analista e ex-executivo de energia russo, disse.

Assim que os compradores ocidentais e seus aliados do Pacífico optaram por reduzir as importações de petróleo russo, a maior parte dos volumes foi redirecionada para a Ásia e o Oriente Médio, onde os países decidiram não tomar partido no conflito Rússia-Ucrânia.

As empresas indianas passaram de quase zero importações de petróleo russo para quase um milhão de barris por dia. A estatal Indian Oil assinou um contrato com a Rosneft para garantir o fornecimento até 2028.



“O petróleo russo encontrará seu novo caminho na Índia, China e outros mercados”, Evgeny Gribov, ex-executivo da Lukoil PJSC, conforme citado pela mídia.

