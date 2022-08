Rússia cortará fornecimento de gás para a França – Le Figaro – CMIO

A gigante de energia russa Gazprom informou a empresa de energia francesa Engie sobre uma redução nas entregas de gás a partir de 30 de agosto, informou o jornal Le Figaro na terça-feira.

Um comunicado de imprensa teria dito que a razão para o corte imediato de fornecimento é devido a desacordos sobre os contratos de fornecimento.

A notícia vem depois que as entregas da Gazprom para a concessionária francesa já haviam sido reduzidas no mês passado, observou o jornal. A Engie, no entanto, garantiu aos clientes que tem “já garantiu os volumes necessários para garantir o abastecimento dos seus clientes e para as suas próprias necessidades,” e tomou medidas para “reduzir significativamente” o impacto de um possível desligamento completo das entregas de gás russas.

De acordo com a chefe da Comissão Reguladora de Energia (CRE), Emmanuelle Wargon, as reservas estratégicas de gás da França estão atualmente cerca de 91% cheias.

