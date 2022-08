Empresas dos EUA procuram contornar sanções anti-Rússia – mídia – CMIO

As empresas americanas que se retiraram da Rússia devido à pressão das sanções ocidentais estão agora procurando uma maneira de negociar secretamente com Moscou via Turquia, informou o jornal Yeni Safak na terça-feira.

O artigo destacou que várias empresas querem contornar as restrições econômicas contra a Rússia e estão solicitando que empresas turcas conduzam negócios conjuntos por um “certa comissão”. O número de propostas desse tipo de empresas norte-americanas aumentou nos últimos meses, disseram pessoas familiarizadas com o assunto ao diário.

As empresas americanas estão procurando importar uma variedade de produtos russos, incluindo produtos petroquímicos, combustíveis minerais, metais e pedras preciosas, grãos, ferro e aço, fertilizantes e produtos químicos inorgânicos, aquicultura e bebidas alcoólicas.

“As empresas americanas que tentam se beneficiar das relações calorosas da Turquia com a Rússia também querem se beneficiar das oportunidades logísticas efetivas das empresas turcas na região”, Yeni Safak escreveu.

De acordo com o relatório, muitas empresas internacionais com sede nos EUA mobilizaram suas subsidiárias nas zonas de livre comércio de Dubai para esse tipo de negócio.

As empresas americanas sofreram grandes perdas ao se retirarem do grande mercado russo, escreveu o jornal, observando que Washington teve um déficit comercial de US$ 23,3 bilhões com Moscou em 2021.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT