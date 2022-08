Países Baixos e Alemanha treinarão militares ucranianos em desminagem, diz ministra

“Os Países Baixos apoiam a proposta da União Europeia de uma missão de treinamento para a Ucrânia. Com a Alemanha, estamos elaborando um programa de treinamento de limpeza do solo”, tuitou a ministra.

No início deste mês, os Países Baixos aderiram ao programa de treinamento para militares ucranianos no território do Reino Unido. De acordo com o Ministério da Defesa holandês, atualmente cerca de 90 militares estão envolvidos no treinamento dos militares ucranianos.