EUA copiam modelo ucraniano no estreito de Taiwan prometendo US$ 1,1 bilhão em ajuda militar a Taipé

Até agora em seu governo, Biden vendeu US$ 1,065 bilhão (aproximadamente R$ 5,4 bilhões) em armas para a ilha, o que significa que o acordo proposto mais que dobraria a ajuda militar oferecida pelo presidente. A medida ocorre semanas depois que a presidente da Câmara, Nancy Pelosi, visitou Taiwan e se reuniu com líderes seniores,de que o gesto seria provocativo. Vários outros legisladores dos EUA seguiram o exemplo, e o Exército de Libertação Popular (ELP) realizou exercícios militares maciços em toda a ilha em resposta.

Biden, Pelosi e outros, incluindo republicanos, fizeram declarações prometendo sua solidariedade a Taiwan e insinuando que Washington defenderia militarmente Taiwan no caso de um ataque do governo chinês. No entanto, especialistas de Taiwan e da China continental estavam céticos sobre essas promessas, observando que nem as vendas de armas nem a ameaça de resposta militar dos EUA são capazes de garantir a segurança de Taiwan.