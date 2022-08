Gazprom suspende fornecimento de gás à francesa Engie devido a falta de pagamento

No entanto a Gazprom deu outra versão sobre o corte do gás .

“A Gazprom suspendeu o fornecimento de gás à Engie (França) devido ao não pagamento integral do fornecimento de julho”, disse a empresa russa no Telegram.

No comunicado, a empresa explica que, até o fim do dia útil de 30 de agosto, a Gazprom Export LLC não havia recebido os pagamentos integrais pelo gás fornecido à Engie em julho, mediante os contratos existentes.

De acordo com um decreto do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de 31 de março, são proibidos outros fornecimentos de gás a um comprador estrangeiro se o pagamento do combustível não tiver sido feito integralmente dentro do prazo de pagamento contratual.