MOSCOU, 31 de agosto – RIA Novosti. As autoridades de Cuba, que vive uma crise energética, estão negociando com a empresa turca Karpowership o fornecimento de eletricidade a partir de estações flutuantes, informa a Reuters, citando fontes bem informadas.

A Karpowership é uma das maiores operadoras de usinas flutuantes do mundo . Atualmente, os cinco navios da empresa estão baseados na costa de Cuba, gerando cerca de 250 MW. Cuba precisa de mais de 3.000 MW (3 GW) para atender a demanda mínima, e o país gera atualmente entre 2 e 2,5 GW.

De acordo com a agência, as negociações com a empresa estão focadas em garantias de pagamentos de Cuba, que são difíceis de implementar devido ao embargo comercial dos EUA.